Умер Михаил Морозов (Якобсон)

Он работал в телекомпании «Барс» с самого ее основания





В Москве на 48-м году жизни скончался писатель, продюсер, режиссер Михаил Морозов. Михаил работал в телекомпании «Барс» с самого ее основания. Первый проект на телевидении - авторская программа «Indivision» о направлениях авангардной музыки. Затем был режиссером в рекламной передаче «Nota Bene» и разработчиком концепции ежедневного формата новостных выпусков программы «Губерния». Последнее время работал в столице, сотрудничая со многими федеральными телеканалами.

Телекомпания «Барс» выражает глубокие соболезнования семье, близким и друзьям Михаила. Прощание состоится в Москве 14 сентября по адресу: Тарный проезд, дом 3, в 09.45.

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