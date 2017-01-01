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сегодня, 17:29
Умер Михаил Морозов (Якобсон)
Он работал в телекомпании «Барс» с самого ее основания
В Москве на 48-м году жизни скончался писатель, продюсер, режиссер Михаил Морозов. Михаил работал в телекомпании «Барс» с самого ее основания. Первый проект на телевидении - авторская программа «Indivision» о направлениях авангардной музыки. Затем был режиссером в рекламной передаче «Nota Bene» и разработчиком концепции ежедневного формата новостных выпусков программы «Губерния». Последнее время работал в столице, сотрудничая со многими федеральными телеканалами.
Телекомпания «Барс» выражает глубокие соболезнования семье, близким и друзьям Михаила. Прощание состоится в Москве 14 сентября по адресу: Тарный проезд, дом 3, в 09.45.
ключевые слова: некролог
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