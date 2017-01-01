Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 17:29

Умер Михаил Морозов (Якобсон)

Он работал в телекомпании «Барс» с самого ее основания


В Москве на 48-м году жизни скончался писатель, продюсер, режиссер Михаил Морозов. Михаил работал в телекомпании «Барс» с самого ее основания. Первый проект на телевидении - авторская программа «Indivision» о направлениях авангардной музыки. Затем был режиссером в рекламной передаче «Nota Bene» и разработчиком концепции ежедневного формата новостных выпусков программы «Губерния». Последнее время работал в столице, сотрудничая со многими федеральными телеканалами.

Телекомпания «Барс» выражает глубокие соболезнования семье, близким и друзьям Михаила. Прощание состоится в Москве 14 сентября по адресу: Тарный проезд, дом 3, в 09.45.



ключевые слова: некролог
  • оцените новость:
  • (0)
  • 552
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Кольцо у ивановского автовокзала хотят ликвидировать
				
сегодня, 17:02

				

				Кольцо у ивановского автовокзала хотят ликвидировать 
								

					
	 Подобный проект уже разрабатывался – в 2015 году
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1178						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области появится транспортный хаб
				
сегодня, 10:37

				

				В Ивановской области появится транспортный хаб 
									
								

					
	 Это будет железнодорожный, автомобильный и речной транспортный узел - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2431						
    •