Кольцо у ивановского автовокзала хотят ликвидировать

Подобный проект уже разрабатывался – в 2015 году





Сегодня в областном центре состоялось совещание по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети. В мероприятии приняли участие представители органов ГИБДД и Общественной палаты Ивановской области, специалисты мэрии.

На совещании был рассмотрен вопрос о целесообразности установки светофоров на пересечении улицы Наговицыной-Икрянистовой и Слесарного переулка. Как сообщили представители ГИБДД, на данном участке дорожной сети выполняются условия ГОСТов по установке светофорного объекта, однако имеется значительный продольный уклон. В зимнее время это может послужить причиной ухудшения транспортной ситуации. Участники совещания рекомендовали на первом этапе удлинить дополнительную полосу для правого поворота со Слесарного переулка.

Также на совещании обсуждался вопрос о восстановлении пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта «Автовокзал» на улице Лежневской. Обустроить «зебру», как было прежде, участники совещания считают невозможным – на нерегулируемом переходе были часты случаи наездов на пешеходов. Однако регулируемый путь для пешеходов стал бы причиной затора в районе кругового движения. Построить же надземный или подземный переход пока не позволяют возможности муниципального бюджета. Участники совещания считают оптимальным вариантом ликвидацию в перспективе кругового движения на перекрёстке улиц Лежневская, Станкостроителей и проспекта Строителей. Подобный проект, кстати, разрабатывался еще в 2015 году. Окончательное решение по обоим вопросам будет принято на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Иванова.

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