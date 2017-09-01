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10 минут назад
В Кинешемском районе газифицируют еще два сельских поселения
В 2018 году в Кинешемском районе будет продолжен ремонт дорог, строительство автомобильной дороги Жажлево-Ильинское. Что касается планов газификации, то со следующего года стартуют работы, в результате которых газифицируют Батмановское и Шилекшинское сельские поселения. Об этом сегодня сообщил губернатор ивановской области Павел Коньков.
ключевые слова: село газификация
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