В Кинешемском районе газифицируют еще два сельских поселения





В 2018 году в Кинешемском районе будет продолжен ремонт дорог, строительство автомобильной дороги Жажлево-Ильинское. Что касается планов газификации, то со следующего года стартуют работы, в результате которых газифицируют Батмановское и Шилекшинское сельские поселения. Об этом сегодня сообщил губернатор ивановской области Павел Коньков.

поделиться ссылкой:

