Вынесен приговор цыганкам, ограбившим на ивановском ж/д вокзале француженку и ее сына





В Иванове вынесен приговор двум цыганкам, которые зимой обокрали гражданку Франции. Преступление было совершено на площади у железнодорожного вокзала. Француженка с сыном приехали на каникулы в гости к родственникам.

Все произошло днем 29 декабря 2016 года на остановке общественного транспорта. Цыганка подошла к француженке русского происхождения и попросила денег. Проникнувшись, женщина дала кошелек в руки сыну и сказала передать цыганке 50 рублей. Злоумышленница заметила, что в бумажнике много купюр, в том числе есть валюта, и силой вырвала кошелек из рук мальчика. Когда мать с сыном бросились в погоню за цыганкой, путь им преградила другая представительница этой национальности. Угрожала предметом, похожим на нож. После чего обе скрылись.

Приговором суда цыганки признаны виновными в открытом хищении чужого имущества группой лиц с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья. Одна из них приговорена к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов в доход государства. Другой дали 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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