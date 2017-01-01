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Новости

27 минут назад

Вынесен приговор цыганкам, ограбившим на ивановском ж/д вокзале француженку и ее сына


В Иванове вынесен приговор двум цыганкам, которые зимой обокрали гражданку Франции. Преступление было совершено на площади у железнодорожного вокзала. Француженка с сыном приехали на каникулы в гости к родственникам.

Все произошло днем 29 декабря 2016 года на остановке общественного транспорта. Цыганка подошла к француженке русского происхождения и попросила денег. Проникнувшись, женщина дала кошелек в руки сыну и сказала передать цыганке 50 рублей. Злоумышленница заметила, что в бумажнике много купюр, в том числе есть валюта, и силой вырвала кошелек из рук мальчика. Когда мать с сыном бросились в погоню за цыганкой, путь им преградила другая представительница этой национальности. Угрожала предметом, похожим на нож. После чего обе скрылись.

Приговором суда цыганки признаны виновными в открытом хищении чужого имущества группой лиц с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья. Одна из них приговорена к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов в доход государства. Другой дали 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



ключевые слова: грабеж цыганки французы суд приговор
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области появится транспортный хаб
				
сегодня, 10:37

				

				В Ивановской области появится транспортный хаб 
									
								

					
	 Это будет железнодорожный, автомобильный и речной транспортный узел - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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