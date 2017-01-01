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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: закон о тишине, переселение из аварийного жилья и сети в Сети
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Задай вопрос первому лицу. Ивановцы спрашивают Павла Конькова, почему у нас не соблюдается закон о тишине.
- Премьера рубрики. Кулинарные шедевры от лучших поваров Иванова. Лапша да непростая – с шафранов. Bon Appétit!
- Не уложились в сроки. Почему власти не успели решить проблему по переселению из аварийного жилья и насколько смогли выполнить программу?
- Не видать Америке наших преступников. Ивановские полицейские расставили сети в Сети и поймали крупную рыбу.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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Кстати, Александр Романов, инвалид, старший сын генерал-майора милиции С. Романова, бывшего начальника ГУВД Ивановской области.