ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: закон о тишине, переселение из аварийного жилья и сети в Сети

ВИДЕОанонс





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Задай вопрос первому лицу. Ивановцы спрашивают Павла Конькова, почему у нас не соблюдается закон о тишине.

- Премьера рубрики. Кулинарные шедевры от лучших поваров Иванова. Лапша да непростая – с шафранов. Bon Appétit!

- Не уложились в сроки. Почему власти не успели решить проблему по переселению из аварийного жилья и насколько смогли выполнить программу?

- Не видать Америке наших преступников. Ивановские полицейские расставили сети в Сети и поймали крупную рыбу.





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

поделиться ссылкой:

