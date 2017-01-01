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Новости

46 минут назад

ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: закон о тишине, переселение из аварийного жилья и сети в Сети

ВИДЕОанонс


СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Задай вопрос первому лицу. Ивановцы спрашивают Павла Конькова, почему у нас не соблюдается закон о тишине.

- Премьера рубрики. Кулинарные шедевры от лучших поваров Иванова. Лапша да непростая – с шафранов. Bon Appétit!

- Не уложились в сроки. Почему власти не успели решить проблему по переселению из аварийного жилья и насколько смогли выполнить программу?

- Не видать Америке наших преступников. Ивановские полицейские расставили сети в Сети и поймали крупную рыбу.


Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.



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									Николай Комаров								
							
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  • 39 минут назад
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							Добрый день, коллеги. Пишу вам из Санкт-Петербурга, с просьбой вмешаться в ситуацию. Фрунзенский  район Иванова, ул. 20 линия, д.23. В результате пожара, устроенного соседом алкоголиком, обрушился жилой дом, в котором поживают семейная пара.  Муж А. Романов – пенсионер – инвалид, (ампутированы ноги, инсульт, не разговаривает), его жена Н. Романова – санитарка областного онкодиспансера и  несовершеннолетний ребенок – три месяца назад  потерявший отца, мать  работает в сменах, и поэтому ребенок часто проживает у бабушки.  Ситуация запредельная. Дом для проживания не пригоден, скоро – холода. Алкоголик сосед ведет асоциальный образ жизни, ворует, не раз устраивал аварии, пытаясь самовольно  подключиться к электричеству и газу.  Случись авария с газовой сетью – вся улица сгорит. Но пока к нему только электрики прибегают, обрывать незаконные «подключки», газом по улице воняет, но пока  взрыва нет, участковый не приходит.   В администрации района в качестве «помощи» предложили предоставить этой семье комнату 11 кв. метров, аварийную, с выбитыми стеклами. Попасть в нее инвалиду невозможно, слишком узкий коридор, инвалидная коляска по коридору в комнату  не проходит.  Даже после ремонта – проживать в ней возможности нет, сыро, проблемы с отоплением.  Районные чиновники просто издеваются, по-другому объяснить их действия невозможно.  
    
      Кстати, Александр Романов, инвалид, старший сын генерал-майора милиции С. Романова, бывшего начальника  ГУВД Ивановской области.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области появится транспортный хаб
				
сегодня, 10:37

				

				В Ивановской области появится транспортный хаб 
									
								

					
	 Это будет железнодорожный, автомобильный и речной транспортный узел - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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