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59 минут назад
В Кинешемском районе на пять ветеранов труда стало больше
Сегодня, 12 сентября, губернатор Ивановской области Павел Коньков провел встречу с общественностью Кинешемского района. В рамках мероприятия глава региона ответил на актуальные вопросы представителей сельских поселений, ТОСов, других общественных объединений муниципалитета, а также вручил удостоверения «Ветеран труда» пяти жителям района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
ключевые слова: ветеран труда
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