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Новости

сегодня, 15:40

В Ивановской области подвели итоги конкурса «Изба кружевная»


В ивановской областной думе экспертная комиссия подвела итоги конкурса среди объектов деревянного зодчества «Изба кружевная». Конкурс стартовал в мае. Участие в нём мог принять любой житель региона. Для этого необходимо было лишь предоставить в оргкомитет заявку и фотографии дома с уникальным резным орнаментом.

Всего на конкурс поступило более 700 фотографий из 4 городских округов и 19 муниципалитетов Ивановской области. На звание лучшей «Избы кружевной» претендовали дома с наличниками, мезонинами, резными заборами, точеными балюстрадами, причелинами, подкрылками и серёжками.

В состав Экспертной комиссии конкурса вошли известный ивановский краевед Александр Семененко и член Ивановского отделения «Союза художников России» Вениамин Цветков.

Состязание проводилось по нескольким номинациям. По мнению жюри, в номинации «Лучшая художественная резьба» ярче всего творческая индивидуальность мастера, техника и качество исполнения деревянной резьбы показана в заявках из Шуйского района (с. Дунилово), городов Южи и Фурманова.

В номинации «Русская изба – историческая ценность» лучшими работами, раскрывающими народные традиции, признаны дома из Лухского (д. Захарово), Пестяковского (д. Палагино) и Родниковского (д. Березники) районов.

Экспертная комиссия учла многообразие конкурсных работ и приняла решение определить дополнительные номинации: «Наличники Избы кружевной» и «Современная Изба кружевная». Эксперты отметили резной орнамент из Вичуги и Пестяковского района, также были поощрены «Современные Избы кружевные» из Вичуги, Кинешемского (с. Шилекша) и Лежневского (с. Чернцы) районов за сохранение традиций в современных архитектурных элементах.

«Награждение победителей состоится в ближайшее время на очередном заседании Координационного совета депутатских объединений «Единая Россия» Ивановской области. Мероприятие пройдёт в Юже и будет посвящено теме развития внутреннего туризма на территории региона. По итогам конкурса победители будут награждены дипломами и денежными призами», - говорится в сообщении пресс-службы Ивоблдумы.



ключевые слова: деревянное зодчество изба конкурс
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	       		В Ивановской области появится транспортный хаб
				
сегодня, 10:37

				

				В Ивановской области появится транспортный хаб 
									
								

					
	 Это будет железнодорожный, автомобильный и речной транспортный узел - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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