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Новости

51 секунду назад

В Иванове пройдут соревнования по скоростной радиотелеграфии


В областном центре состоится первенство детско-юношеской спортивно-технической школы по скоростной радиотелеграфии. Соревнования пройдут 14-15 сентября в ДЮСТШ (ул. Нижняя, 17).



ключевые слова: радиотелеграфия соревнования первенство
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области появится транспортный хаб
				
сегодня, 10:37

				

				В Ивановской области появится транспортный хаб 
									
								

					
	 Это будет железнодорожный, автомобильный и речной транспортный узел - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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