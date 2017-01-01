В Иванове пройдут соревнования по скоростной радиотелеграфии





В областном центре состоится первенство детско-юношеской спортивно-технической школы по скоростной радиотелеграфии. Соревнования пройдут 14-15 сентября в ДЮСТШ (ул. Нижняя, 17).

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