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51 секунду назад
В Иванове пройдут соревнования по скоростной радиотелеграфии
В областном центре состоится первенство детско-юношеской спортивно-технической школы по скоростной радиотелеграфии. Соревнования пройдут 14-15 сентября в ДЮСТШ (ул. Нижняя, 17).
ключевые слова: радиотелеграфия соревнования первенство
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