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Новости

14 минут назад

В Ивановской области осужденный засунул себе проволоку между ребер

Подробности дела о членовредительстве в ИК-4


Вчера мы сообщали о том, что суд обязал осужденного колонии строгого режима №4 (Кинешемский район) возместить потраченные на его лечение почти 100 тысяч рублей. В больницу мужчина попал из-за того, что умышленно ввел себе инородное металлическое тело, объяснив свой поступок душевным волнением.

Сегодня стали известны некоторые подробности этого дела. Как сообщает НИА Нижний Новгород, членовредителем оказался житель города Бор Нижегородской области. Отбывая наказание в ИК-4, он ввел себе между ребер проволоку длиной 5-6 см. Проверка администрации колонии показала, что мужчина нанес себе увечья умышленно. На него не оказывалось ни физического, ни морального давления. Никто ему не угрожал. Зачем он это сделал и что за «душевное волнение» при этом испытывал, осужденный так и не рассказал.

ключевые слова: колония осужденный членовредительство
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области появится транспортный хаб
				
сегодня, 10:37

				

				В Ивановской области появится транспортный хаб 
									
								

					
	 Это будет железнодорожный, автомобильный и речной транспортный узел - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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