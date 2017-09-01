В Ивановской области осужденный засунул себе проволоку между ребер

Подробности дела о членовредительстве в ИК-4





Вчера мы сообщали о том, что суд обязал осужденного колонии строгого режима №4 (Кинешемский район) возместить потраченные на его лечение почти 100 тысяч рублей. В больницу мужчина попал из-за того, что умышленно ввел себе инородное металлическое тело, объяснив свой поступок душевным волнением.

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