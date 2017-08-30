В Наволоках собираются майнить криптовалюту в промышленных масштабах

Компании из Индии и Китая подали заявки руководителям проекта индустриального парка





На сегодняшнем заседании межведомственного совета по улучшению инвестклимата руководитель проекта индустриального парка «Наволоки» сообщил, что компании из Индии и Китая заинтересовались местной площадкой. Уже поданы заявки для создания так называемых ферм, где производится криптовалюта. Для этого нужно много дешевой электроэнергии, которая в перспективе будет доступна резидентам индустриального парка «Наволоки».

Для справки:

Майнинг криптовалюты - это единственный способ добычи Биткоина или другой криптовалюты, основанный на решении компьютерных задач и расшифровке последующего блока цепочки для получения вознаграждения в виде соответствующих цифровых монет. Это процесс добычи ограниченного в количестве и шифрованного кода, который формируется посредством подбора большого числа комбинаций. Майнеры создают «фермы», на которых используют тысячи видеокарт, дающие вычислительные мощности для использования криптовалюты.

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