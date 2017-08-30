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51 минуту назад

В Наволоках собираются майнить криптовалюту в промышленных масштабах

Компании из Индии и Китая подали заявки руководителям проекта индустриального парка


На сегодняшнем заседании межведомственного совета по улучшению инвестклимата руководитель проекта индустриального парка «Наволоки» сообщил, что компании из Индии и Китая заинтересовались местной площадкой. Уже поданы заявки для создания так называемых ферм, где производится криптовалюта. Для этого нужно много дешевой электроэнергии, которая в перспективе будет доступна резидентам индустриального парка «Наволоки».

Для справки:

Майнинг криптовалюты - это единственный способ добычи Биткоина или другой криптовалюты, основанный на решении компьютерных задач и расшифровке последующего блока цепочки для получения вознаграждения в виде соответствующих цифровых монет. Это процесс добычи ограниченного в количестве и шифрованного кода, который формируется посредством подбора большого числа комбинаций. Майнеры создают «фермы», на которых используют тысячи видеокарт, дающие вычислительные мощности для использования криптовалюты.



ключевые слова: криптовалюта майнинг индустриальный парк
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	       		В Ивановской области появится транспортный хаб
				
сегодня, 10:37

				

				В Ивановской области появится транспортный хаб 
									
								

					
	 Это будет железнодорожный, автомобильный и речной транспортный узел - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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