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3 минуты назад
В Иванове посетительница бара похитила с прилавка 4 блока сигарет
Полиция задержала злоумышленницу
В одном из питейных заведений на улице Станиславского областного центра произошла кража. Посетительница похитила с витрины 4 блока сигарет, после чего скрылась. Сумма ущерба составила порядка 4 тысяч рублей рублей.
Работники бара обратились за помощью в полицию, и вскоре оперативники установили личность подозреваемой и задержали ее. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась 33-летняя ивановка. По факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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