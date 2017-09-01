Жителям Ивановской области меньше всего не хватает денег до зарплаты

Составлен рейтинг средних займов россиян до з/п





Информационная служба Общественного Телевидения России провела опрос, чтобы выяснить средний размер займа россиян до заработной платы. Согласно этим исследованиям в среднем гражданам России до зарплаты не хватает 19 399 рублей.

«В наше время появилась целая категория людей, которые уже не могу свести концы с концами и берут в долг регулярно. У родственников и друзей, залезают в микрокредиты под 200-300 процентов годовых, относят в ломбарды ценности. А с зарплаты или пенсии раздают долги и опять остаются ни с чем». – говорится в сообщении ОТР.

Регионы, в которых людям до зарплаты не хватает больше всего, разбросаны по всей России. Это Владимирская область - 40 000 руб., Москва - 33 042 руб., Новосибирская область 31 875 руб., Республика Саха (Якутия) - 30 000 руб., Республика Чечня - 30 000 руб.

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Самыми скромными оказались запросы жителей Ивановской области – им не хватает всего 1 750 руб. в среднем. Такими же непритязательными, как наша область, оказались Чувашия - 5 000 руб., Тыва - 6 000 руб., Хакасия - 7 000 руб., Псковская область - 7 500 руб.