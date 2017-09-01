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Новости

20 минут назад

Жителям Ивановской области меньше всего не хватает денег до зарплаты

Составлен рейтинг средних займов россиян до з/п


Информационная служба Общественного Телевидения России провела опрос, чтобы выяснить средний размер займа россиян до заработной платы. Согласно этим исследованиям в среднем гражданам России до зарплаты не хватает 19 399 рублей.

«В наше время появилась целая категория людей, которые уже не могу свести концы с концами и берут в долг регулярно. У родственников и друзей, залезают в микрокредиты под 200-300 процентов годовых, относят в ломбарды ценности. А с зарплаты или пенсии раздают долги и опять остаются ни с чем». – говорится в сообщении ОТР.

Регионы, в которых людям до зарплаты не хватает больше всего, разбросаны по всей России. Это Владимирская область - 40 000 руб., Москва - 33 042 руб., Новосибирская область 31 875 руб., Республика Саха (Якутия) - 30 000 руб., Республика Чечня - 30 000 руб.

Самыми скромными оказались запросы жителей Ивановской области – им не хватает всего 1 750 руб. в среднем. Такими же непритязательными, как наша область, оказались Чувашия - 5 000 руб., Тыва - 6 000 руб., Хакасия - 7 000 руб., Псковская область - 7 500 руб.

ключевые слова: зарплата займ опрос рейтинг
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Minchertc								
							
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  • 14 минут назад
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							 ..."Согласно этим исследованиям в среднем гражданам России до зарплаты не хватает 19 399 рублей."
    
..."Самыми скромными оказались запросы жителей Ивановской области – им не хватает всего 1 750 руб. в среднем."
    

    
Так где же правда?????????????????????????????????????
    

    
Внимательнее надо быть господа редакторы! Внимательнее!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Celer								
							
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  • 1 минуту назад
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										0
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							В чем проблема, 1750 руб. (Ивановская обл.) меньше 19399 руб. (в среднем по матушке России). Журналисты всё правильно сосчитали. Только вот зачем заострять внимание на том, что из всех баранов ивановские - самые терпеливые - непонятно. Грустно, в очередной раз!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области появится транспортный хаб
				
сегодня, 10:37

				

				В Ивановской области появится транспортный хаб 
									
								

					
	 Это будет железнодорожный, автомобильный и речной транспортный узел - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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