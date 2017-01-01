В Иванове состоится благотворительный концерт в поддержку людей с орфанными заболеваниями





16 сентября в 15.00 в Ивановском Доме национальностей состоится благотворительный концерт в поддержку людей с орфанными заболеваниями «Ты не один!».

«Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на людей с редкими (орфанными) заболеваниями. Их не так много, но все они - и дети, и взрослые - нуждаются в нашей с вами поддержке. Они, как правило, живут своей тихой одинокой жизнью, наполненной ежедневными трудностями и борьбой, часто не знают своих прав, но каждый из них является полноправным членом нашего общества несмотря на многие противоречия, которых быть не должно!

Именно поэтому мы приглашаем каждого из вас принять участие в благотворительном концерте в поддержку людей с орфанными заболеваниями «Ты не один!». Мы будем говорить о проблеме и радоваться вашему творчеству. Мы будем вместе! Приходите! Вход свободный!», - говорится в сообщении организаторов благотворительного концерта.

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