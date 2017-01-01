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Отборочный этап Кубка России по баскетболу пройдет в Иванове
На минувшей неделе в ивановском спорткомплексе «Энергия» закончился 24-й традиционный турнир по баскетболу памяти тренера Кирилла Литвинова. В соревнованиях приняли участие 7 команд из разных регионов страны.
Турнир проходил одновременно в двух категориях – среди студенческих команд и профессиональных клубов.
У студентов победила команда Ивановского энергоуниверситета, одержав 4 победы в 4-х матчах. Второе место завоевала команда ивановского химуниверситета, 3 место заняла кинешемская «Арена».
В турнире профессиональных клубов болельщики стали свидетелями серии напряженных игр высококлассных команд. В игре за 1 место клуб «Ника» из Сыктывкара, выступающий в Суперлиге-1 Чемпионата России, выиграл у команды «Динамо» из Курска со счетом 74:52. Команда «Вологда - Чеваката» сумела победить наших девушек, команду «Динамо-2» из Иваново со счетом 72:40 и стала третьей в турнирной таблице. Ивановская команда в итоге оказалась на 4 месте.
В ближайшее время в спорткомплексе «Энергия» пройдет предварительный этап Кубка России по баскетболу среди женских команд.
Расписание игр:
13 сентября, среда:
15.30 «Ника» Сыктывкар – «КБК» Кострома;
17.30 Открытие соревнований;
18.00 «Динамо-2» Иваново – «Спартак» Санкт-Петербург.
14 сентября, четверг:
15.30 «Ника» Сыктывкар – «Спартак» Санкт-Петербург;
18.00 «Динамо-2» Иваново - «КБК» Кострома.
15 сентября, пятница:
13.00 «КБК» Кострома – «Спартак» Санкт-Петербург;
15.30 «Динамо-2» Иваново – «Ника» Сыктывкар.
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