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Новости

сегодня, 12:51

В новом сезоне областные театры покажут ряд премьер


Представители театрального сообщества региона рассказали о планах работы на предстоящий театральный и филармонический сезон.

Художественный руководитель областного театра кукол Елена Иванова проинформировала, что коллектив театра в этом году представит зрителям две премьеры - сказка «Терешечка» для детей от четырех лет и новогодний спектакль «Про Спящую Красавицу», а в 2018 году - знаменитую повесть «Левша».

В текущем году планируется участие театра в международных фестивалях: фестивале «Золотое колечко» во Владимире со спектаклем «Азбука вежливости» в сентябре и фестивале «На островах чудес» в Южно-Сахалинске со спектаклем «Сказки братьев Гримм» в ноябре. В октябре намечены гастроли Ивановского театра кукол в Белгороде со спектаклями «Азбука вежливости», «Ключ от королевства», «Детский альбом» Чайковского». В ноябре в Иванове пройдут гастроли театра анимации (г. Познань, Польша) и встреча с его директором Мареком Вашкелем.

Елена Иванова рассказала, что параллельно ведется работа учебно-творческой лаборатории «Школа - Театр: направления успешного взаимодействия», а также подготовка к XII Международному театру кукол «Муравейник», который пройдет в регионе в апреле 2018 года.

«В Ивановском драматическом театре 84-ый новый сезон откроется 30 сентября премьерой спектакля «BLAISE» по мотивам комедии французского драматурга Клода Манье», - сообщила директор театра Елена Иконникова. В настоящее время готовится к постановке спектакль-концерт «День Города» и спектакль по пьесе Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Значимым событием в рамках предстоящего сезона станет открытие малой сцены театра, на которой запланированы новые формы работы со зрителями - «читка пьесы», спектакли и иные программы подростковой и молодежной тематики, а также «школьные уроки» по литературным произведениям.

В начале 2018 года театр приступит к постановке спектакля по пьесе А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова». В планах на второе полугодие 2018 года - экспериментальная постановка выпускников Санкт-Петербургской театральной академии по пьесе Л. Андреева «Жизнь Василия Фивейского».

18 и 19 сентября запланированы обменные гастроли с Вологодским драматическим театром. Ивановский театр покажет в Вологде спектакль «Емеля.RU», а ивановский зритель увидит спектакль «Волшебник Изумрудного города». В марте 2018 года состоятся обменные гастроли со Смоленским драматическим театром им. А. Грибоедова.

«В 2018 году театр примет участие в программе «Большие гастроли» Министерства культуры РФ. Уже достигнута договоренность с одним из молодых театров страны - «Студией театрального искусства» Сергея Женовача», - сообщила Елена Иконникова.

Как рассказал режиссер-постановщик Валерий Пименов, в Ивановском музыкальном театре новый сезон откроется 6 октября большим праздничным концертом. В ближайшее время театр готовит к постановке комедию «Брак по-французски» (24 ноября), концертную программу «Во всем виноват Верди» (7 декабря), премьеру спектакля «Принцесса на горошине» (23 декабря), премьеру легендарной оперетты «Девичий переполох» (23 марта 2018 года), премьеру легендарного балета «Петипа» (26-27 апреля 2018 года), которая в настоящее время представлена на соискание гранта. В случае победы в конкурсе постановка будет более масштабной и премьера состоится 17 декабря.

Валерий Пименов отметил, что помимо показа текущих спектаклей в новом сезоне 3 ноября и 22 февраля пройдут бенефисы артистки Маргариты Заболошиной и Ирины Дмитриевой, 6 апреля свой золотой юбилей отпразднует артист театра Александр Серков.

В следующем году 14 февраля и 20 апреля театром будет организован второй сезон музыкального шоу-конкурса «Я – артист!», в котором смогут принять участие все желающие.

«Завершится творческий сезон 6-7 июня 2018 года мюзиклом Александра Колкера по мотивам одноименной пьесы Александра Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», - подытожил режиссер-постановщик театра.

По материалам департамента культуры и туризма Ивановской области

ключевые слова: театр театральный сезон премьера
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	       		В Ивановской области появится транспортный хаб
				
сегодня, 10:37

				

				В Ивановской области появится транспортный хаб 
									
								

					
	 Это будет железнодорожный, автомобильный и речной транспортный узел - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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