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В Ивановской области 18-летний молодой человек покончил с собой
Как сообщает портал vichuganews.ru, трагедия произошла 9 сентября в Вичуге. В одном из гаражей на улице Ленинской в микрорайоне Гольчиха было обнаружено тело 18-летнего парня, проживавшего неподалеку. По версии следствия, молодой человек покончил с собой (упоминание способа самоубийства запрещено законом). Сейчас по данному факту проводится проверка.
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