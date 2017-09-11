Озвучена официальная версия следствия по уголовному делу адвоката, защищавшего А.Кабанова





Как мы сообщали ранее, вчера был задержан и помещен в ИВС ивановский адвокат Сергей Колотухин. Он известен своим участием в громких процессах по уголовным делам бывшего мэра Кинешмы А.Крупина, бывшего зампреда правительства А.Кабанова. Колотухин подозревается в покушении на мошенничество в крупном размере.

Сегодня СУ СКР по Ивановской области озвучил официальную версию следствия. Согласно ей, в августе 2017 года, осуществляя защиту подозреваемого по уголовному делу, находящемуся в производстве следственных органов УМВД России по Ивановской области, адвокат ввел подзащитного в заблуждение относительно имеющейся возможности оказать содействие в предъявлении подозреваемому обвинения по менее тяжкой статье УК РФ и предложил передать ему 750 тысяч рублей якобы для передачи их в качестве взятки должностным лицам УМВД России по Ивановской области. В действительности полученные от подзащитного денежные средства адвокат планировал оставить себе и распорядиться ими по своему усмотрению.

11 сентября 2017 года часть требуемой суммы в размере 500 тысяч рублей передана адвокату под контролем оперативных сотрудников УФСБ, после чего он был задержан на месте преступления. Таким образом, адвокат не смог довести преступление до конца по независящим от него обстоятельствам.

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По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.