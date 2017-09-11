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Новости

39 минут назад

Озвучена официальная версия следствия по уголовному делу адвоката, защищавшего А.Кабанова


Как мы сообщали ранее, вчера был задержан и помещен в ИВС ивановский адвокат Сергей Колотухин. Он известен своим участием в громких процессах по уголовным делам бывшего мэра Кинешмы А.Крупина, бывшего зампреда правительства А.Кабанова. Колотухин подозревается в покушении на мошенничество в крупном размере.

Сегодня СУ СКР по Ивановской области озвучил официальную версию следствия. Согласно ей, в августе 2017 года, осуществляя защиту подозреваемого по уголовному делу, находящемуся в производстве следственных органов УМВД России по Ивановской области, адвокат ввел подзащитного в заблуждение относительно имеющейся возможности оказать содействие в предъявлении подозреваемому обвинения по менее тяжкой статье УК РФ и предложил передать ему 750 тысяч рублей якобы для передачи их в качестве взятки должностным лицам УМВД России по Ивановской области. В действительности полученные от подзащитного денежные средства адвокат планировал оставить себе и распорядиться ими по своему усмотрению.

11 сентября 2017 года часть требуемой суммы в размере 500 тысяч рублей передана адвокату под контролем оперативных сотрудников УФСБ, после чего он был задержан на месте преступления. Таким образом, адвокат не смог довести преступление до конца по независящим от него обстоятельствам.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

ключевые слова: адвокат мошенничество покушение уголовное дело
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 10 минут назад
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										0
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							"...адвокат не смог довести преступление до конца по независящим от него обстоятельствам".
    
Не дали донести тому, с кем уже договорился?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 9 минут назад
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										0
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							ФСБшники ясно дают понять, с КЕМ нужно договариваться...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Celer								
							
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  • 8 минут назад
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							Сколько людей пострадало, предлагаю вообще отменить такую должность, как заместитель председателя правительства! Все равно за них всю работу подчинённые выполняют. Поберегите ценные кадры, не вводите в грех честных и порядочных чиновников!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области появится транспортный хаб
				
сегодня, 10:37

				

				В Ивановской области появится транспортный хаб 
									
								

					
	 Это будет железнодорожный, автомобильный и речной транспортный узел - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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