Житель Ивановской области через окно залез в дом бывшей жены и покалечил ее

По факту нанесения телесных повреждений полиция проводит проверку





Преступление было совершено в Комсомольском районе. Между бывшими супругами около дома потерпевшей произошел конфликт. 40-летняя женщина отказалась выяснять отношения, зашла в дом и закрыла перед бывшим мужем дверь. Тогда разъяренный мужчина через окно залез в дом, где несколько раз ударил хозяйку жилища по лицу. Напуганная женщина обратилась за помощью в полицию и в медучреждение. Врачи диагностировали у пациентки закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа.

«В настоящее время 33-летний подозреваемый в содеянном признался и написал явку с повинной. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается тяжесть телесных повреждений», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

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