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сегодня, 11:34
В Кинешме увеличивают количество «зебр»
В Кинешме организуют три дополнительных пешеходных перехода. Две «зебры» уже появились на улицах Подгорная и Бойцова. В зоне переходов установлены необходимые дорожные знаки и нанесена горизонтальная дорожная разметка. Также пешеходный переход будет организован на улице Сеченова, сообщает пресс-служба администрации райцентра.
ключевые слова: пешеходный переход "зебра"
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