Новости
В Иванове пройдут соревнования по пожарному биатлону
14 сентября на ивановском полигоне ДОСААФ пройдут открытые соревнования по пожарному многоборью (пожарный биатлон) среди подразделений противопожарной службы.
В программе соревнований: надевание боевой одежды скоростное маневрирование на пожарных автомобилях, преодоление полосы препятствий, оказание помощи пострадавшим, развертывание сил и средств для тушения условного пожара с поражением мишеней из лафетного и ручного стволов, тушение противня с твердым горючим материалом порошковым огнетушителем.
В турнире примут участие подразделения Управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области из Пучежа, Лежнева, Тейкова, Гаврилово Посада, Верхнего Ландеха, Ильинского. Также приглашены к участию три команды от федеральных пожарных формирований регионального ГУ МЧС.
Начало соревнований – в 10.00.
- оцените новость:
-
(0)
- 136
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 1008
-
(2)
- 924
-
(2)
- 833