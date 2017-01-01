В Иванове пройдут соревнования по пожарному биатлону





14 сентября на ивановском полигоне ДОСААФ пройдут открытые соревнования по пожарному многоборью (пожарный биатлон) среди подразделений противопожарной службы.

В программе соревнований: надевание боевой одежды скоростное маневрирование на пожарных автомобилях, преодоление полосы препятствий, оказание помощи пострадавшим, развертывание сил и средств для тушения условного пожара с поражением мишеней из лафетного и ручного стволов, тушение противня с твердым горючим материалом порошковым огнетушителем.

В турнире примут участие подразделения Управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области из Пучежа, Лежнева, Тейкова, Гаврилово Посада, Верхнего Ландеха, Ильинского. Также приглашены к участию три команды от федеральных пожарных формирований регионального ГУ МЧС.

Начало соревнований – в 10.00.

поделиться ссылкой:

