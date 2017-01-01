Ивановский мэр принял участие в создании 10-метрового лоскутного одеяла

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Сегодня в администрации областного центра было представлено лоскутное «одеяло», изготовленное в рамках мастер-класса на прошедшем в минувшие выходные культурно-спортивном празднике «Ситцевая верста - 2017».

В мастер-классе по созданию уникального многометрового изделия с элементами ситца вместе с жителями города всех возрастов, гостями и участниками праздника, спортсменами, артистами, волонтерами принял участие глава Иванова Владимир Шарыпов. При изготовлении полотна были подготовлены более 220 заготовок из кусочков ситца. Сам мастер-класс продолжался более 4 часов, в нем приняли участие более 1000 ивановцев.

Ситцевое «одеяло» станет символом проведения следующей, десятой юбилейной «Ситцевой версты - 2018».

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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