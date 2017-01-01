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Новости

сегодня, 11:08

Ивановский мэр принял участие в создании 10-метрового лоскутного одеяла

ФОТО


Сегодня в администрации областного центра было представлено лоскутное «одеяло», изготовленное в рамках мастер-класса на прошедшем в минувшие выходные культурно-спортивном празднике «Ситцевая верста - 2017».

В мастер-классе по созданию уникального многометрового изделия с элементами ситца вместе с жителями города всех возрастов, гостями и участниками праздника, спортсменами, артистами, волонтерами принял участие глава Иванова Владимир Шарыпов. При изготовлении полотна были подготовлены более 220 заготовок из кусочков ситца. Сам мастер-класс продолжался более 4 часов, в нем приняли участие более 1000 ивановцев.

Ситцевое «одеяло» станет символом проведения следующей, десятой юбилейной «Ситцевой версты - 2018».

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: лоскутное одеяло ситец Владимир Шарыпов "Ситцевая верста"
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 11:20
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							И в городки играет, и на колесе катается, и школьников по коридорам водит, на коньяк поспорил, теперь и одеяло сшил... Никогда еще у нас не было такого мэра!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 6 минут назад
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										0
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							Ага, и швец, и жнец, и на дуде игрец!
    
Ещё бы что-нибудь для города полезное сделал...
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 1 минуту назад
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							Берёт пример со спятившего вождя - тот и самолётом управлял, и рыбу на нерест водил в акваланге, вот только страна всё глубже в жопе...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вета Громова								
							
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  • сегодня, 11:23
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										-1
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							Умница! Современный мэр . Отстаньте от него.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									HeWest								
							
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  • сегодня, 11:27
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							Этот долбоeб вещами займется? Транспортом например?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									liuuynm								
							
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  • 55 минут назад
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							Не когда ему делами вашими заниматься у него не десять рук а всего две надо умидриться и на коньяк поспорить и счертового колеса на Иваново посмотреть , а тут детей надо по коридорам поводить, а к утру одеяло лоскутное надо успеть сшить не кто же не может кроме МЭРА уж молчите свалили всё на одного Шарыпова совести совсем нету.Не МЕР,, а умна умница может оставить его одного из правительства Ивановской области.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Celer								
							
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  • 11 минут назад
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							Вот если мэр лично во главе с нашим самым любимым садовником с пушкина 9 пойдут на выкос борщевика - вот это будет поступок! Остальным не смешите людей. Прекращайте. Повеселились, и хватит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области появится транспортный хаб
				
сегодня, 10:37

				

				В Ивановской области появится транспортный хаб 
									
								

					
	 Это будет железнодорожный, автомобильный и речной транспортный узел - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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