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Новости

8 минут назад

В Иванове появилась красная телефонная будка в английском стиле

ФОТО


На улице Громобоя областного центра установили красную телефонную будку в английском стиле. Телефона там пока, правда, нет. А может, и вообще не будет, если это только – очередной арт-объект.

Пользователи соцсетей уже начали шутить по поводу этой будки:

«Там есть арка в красном доме, так ты ещё там гвардейцев в медвежьих шапках поставь. Вот радость-то будет у прохожих».

«А где двухэтажные автобусы?».

«А может, это Доктор Кто сменил полицейскую будку на телефонную и прилетел к нам из будущего».

Фото: Андрей Егоров



ключевые слова: телефонная будка арт-объект
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									Fantomas								
							
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  • 4 минуты назад
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							Будка красивая! Но в данную архитектуру никак не вписывается... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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