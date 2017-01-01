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8 минут назад
В Иванове появилась красная телефонная будка в английском стиле
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На улице Громобоя областного центра установили красную телефонную будку в английском стиле. Телефона там пока, правда, нет. А может, и вообще не будет, если это только – очередной арт-объект.
Пользователи соцсетей уже начали шутить по поводу этой будки:
«Там есть арка в красном доме, так ты ещё там гвардейцев в медвежьих шапках поставь. Вот радость-то будет у прохожих».
«А где двухэтажные автобусы?».
«А может, это Доктор Кто сменил полицейскую будку на телефонную и прилетел к нам из будущего».
Фото: Андрей Егоров
ключевые слова: телефонная будка арт-объект
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Комментарии (1)
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- Fantomas4 минуты назадБудка красивая! Но в данную архитектуру никак не вписывается...