В Иванове появилась красная телефонная будка в английском стиле

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На улице Громобоя областного центра установили красную телефонную будку в английском стиле. Телефона там пока, правда, нет. А может, и вообще не будет, если это только – очередной арт-объект.

Пользователи соцсетей уже начали шутить по поводу этой будки:

«Там есть арка в красном доме, так ты ещё там гвардейцев в медвежьих шапках поставь. Вот радость-то будет у прохожих».

«А где двухэтажные автобусы?».

«А может, это Доктор Кто сменил полицейскую будку на телефонную и прилетел к нам из будущего».

Фото: Андрей Егоров

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