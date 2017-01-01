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Новости

27 минут назад

В Ивановской области появится транспортный хаб

Здесь будет железнодорожный, автомобильный и речной транспортный узел - ФОТО


На базе существующего в Наволоках зернового терминала инвестор планирует создать транспортный хаб - крупный пересадочный и перегрузочный транспортный узел с необходимым набором сервисов, имеющий подходящее географическое положение. Сейчас причал может принимать сыпучие грузы, в основном зерно. После реконструкции здесь можно будет разгружать контейнеры и прочие материалы, в том числе лес. Это позволит привлечь бизнес из соседней Костромской области, а также дать местным предприятиям возможность экономить на логистике.

Объем инвестиций в проект - 150 млн рублей. Вопрос с автодорогой решается. Терминал, позволяющий принимать более 500 тонн груза, должен заработать на полную мощность к 2025 году.



ключевые слова: транспорт грузы терминал причал хаб
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