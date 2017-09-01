В Ивановской области продолжают выявлять факты энерговоровства

И привлекать нарушителей к ответственности





Сотрудники «Ивэнерго» продолжают бороться с безучетным и бездоговорным потреблением электрической энергии. В августе в результате проведенных рейдов было выявлено несколько крупных хищений электроэнергии в Ивановском районе.

Одним из способов незаконного потребления электроэнергии является самовольное подключение жителями своих домов или участков к электрическим сетям филиала «Ивэнерго», минуя приборы учета электроэнергии и не заключив с электросетевой организацией договор энергоснабжения.

К примеру, в деревне Иванцево энергетиками выявлен факт бездоговорного потребления электроэнергии в объеме 58806 кВт/ч на сумму более 168 тысяч рублей. В садовом товариществе «Полянка» деревни Конохово гражданин без договора было потребил 31876 кВт/ч на сумму более 91 тысячи рублей. По этим фактам направлены заявления на возбуждение дел об административном правонарушении.

Помимо возмещения ущерба электросетевой компании по полному тарифу, правонарушители обязаны будут выплатить штраф. Житель деревни Говядово за потребление электроэнергии без договора в объеме 39475 кВт/ч на сумму более 112 тысяч рублей расплатился с энергетиками в добровольном порядке, тем самым избежал штрафа.

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