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Новости

52 минуты назад

В Ивановской области пройдет масштабный спортивный автомобильный фестиваль

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24 сентября на территории аэропорта «Иваново» пройдет спортивный автомобильный фестиваль Drag & Drift Battle. В рамках мероприятия на одной площадке состоятся сразу три турнира: третий этап отрытого чемпионата ЦФО по дрэг-рэйсингу SMP RDRC, открытый чемпионат Ивановской области по дрэг-рэйсингу, финал открытого чемпионата Ивановской области по дрифту.

Мероприятие такого формата пройдет в Ивановской области впервые. В фестивале примут участие более 60 спортсменов из регионов ЦФО. Помимо спортивных соревнований, для зрителей будут организованы конкурсы и развлекательная программа. Вход на мероприятие - с 10:00. Торжественное открытие фестиваля состоится в 12:00.



ключевые слова: автоспорт гонки дрифт дрэг-рейсинг фестиваль
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