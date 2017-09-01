В Ивановской области поисковики-добровольцы нашли заблудившегося в болотах рыбака

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Вчера вечером в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Иваново» поступило сообщение о том, что в районе села Новое Леушино Тейковского района пропал 55-летний мужчина. 10 сентября Валерий ушел ловить рыбу в район Сахтышского болота и не может выйти. На поиски заблудившегося в болотах были направлены сотрудники полиции, МЧС, также добровольцы сформировали свои поисковые группы.

Сегодня волонтеры ПСО «Лиза Алерт Иваново» рассказали, как проходили поиски.

Первые сутки Валерий был на телефонной связи. «Пробовали локализовать его с помощью вертолета (ЛА Москва договорилась о вылете с волонтером из Ярославля), вертолет сделал круг над болотом в поисках костра, но вынужден был вернуться ни с чем из-за плохих погодных условий. Утром планировал прилететь снова, но не понадобилось.

От ЛА Иваново выехало около 20 человек, приехали в 20-00 на площадь в Леушино, встретились с полицией и МЧС, получили от них информацию по примерной локализации потеряхи (они весь день ездили по лесным дорогам, гудели с разных мест сиренами, созванивались с ним и спрашивали, как слышит. Это очень помогло нам, мы смогли определить самый вероятный участок поиска, основные силы были брошены туда, там Валерия и нашли. Искренне благодарны полиции и МЧС за помощь в локализации.

Помимо нас, в лесу искали местные жители, но из-за отказа согласовывать свои действия с нами они только мешались. Ходили поперек движения наших лис, орали невпопад и сбивали лис с толку (казалось, что это потеряшка откликается). В итоге одна из лис вышла на них (думая, что идет на потеряшку), и как раз в этот момент в рацию сообщили что найден, жив - мы их развернули к выходу.

...Потеряху взяла лиса 2, через два часа от входа в лес. Он сидел в километре от дороги, но в очень сложном месте, по сути - в ловушке из водных преград и сложного леса. Жег костер. Воду форсировали вброд, почти вплавь. Вывели его своим треком, отдали родственникам, поехали домой».

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Фото, видео: ПСО «Лиза Алерт Иваново»