Похожие новости
-
01.09.2017 22:12Главный тренер "Текстильщика" подал в отставку
-
(0)
- 3086
- 10
-
-
04.09.2017 12:44Кто будет новым главным тренером «Текстильщика»
-
(0)
- 1904
- 4
-
Похожие репортажи
-
04.09.2017 17:04ВАДИМ ЕВСЕЕВ УШЕЛ С ПОСТА ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА «ТЕКСТИЛЬЩИКА»
- (1)
- 670
- 0
-
Новости
сегодня, 09:57
Новый тренер ивановского "Текстильщика"
ФОТОИвановский "Текстильщик" возглавит Денис Бояринцев. Сегодня об этом будет объявлено на тренировке команды.
Денис Константинович Бояринцев, 39 лет - российский футболист, полузащитник; тренер. В 2004—2005 годах являлся игроком сборной России. Мастер спорта.
Играл в командах «Смена» Москва, МИФИ (Москва), «Носта» Новотроицк (2-е место в зоне «Урал» второго дивизиона в 1998 году и 1-е место там же и выход в первый дивизион в 1999 году), «Рубин» Казань, «Спартак» (Москва).
Играл в командах «Смена» Москва, МИФИ (Москва), «Носта» Новотроицк (2-е место в зоне «Урал» второго дивизиона в 1998 году и 1-е место там же и выход в первый дивизион в 1999 году), «Рубин» Казань, «Спартак» (Москва).
Напомним, место главного тренера ивановского "Текстильщика" стало вакантным после того, как Вадим Евсеев объявил, что он уходит с поста для работы в ПФЛ.
- оцените новость:
-
(2)
- 479
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации