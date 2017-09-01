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Новости

сегодня, 09:57

Новый тренер ивановского "Текстильщика"

ФОТО
Ивановский "Текстильщик" возглавит Денис Бояринцев. Сегодня об этом будет объявлено на тренировке команды.

Денис Константинович Бояринцев, 39 лет - российский футболист, полузащитник; тренер. В 2004—2005 годах являлся игроком сборной России. Мастер спорта.
Играл в командах «Смена» Москва, МИФИ (Москва), «Носта» Новотроицк (2-е место в зоне «Урал» второго дивизиона в 1998 году и 1-е место там же и выход в первый дивизион в 1999 году), «Рубин» Казань, «Спартак» (Москва). 

Напомним, место главного тренера ивановского "Текстильщика" стало вакантным после того, как Вадим Евсеев объявил, что он уходит с поста для работы в ПФЛ.




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