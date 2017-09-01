Новый тренер ивановского "Текстильщика"

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Денис Константинович Бояринцев, 39 лет - российский футболист, полузащитник; тренер. В 2004—2005 годах являлся игроком сборной России. Мастер спорта.

Играл в командах «Смена» Москва, МИФИ (Москва), «Носта» Новотроицк (2-е место в зоне «Урал» второго дивизиона в 1998 году и 1-е место там же и выход в первый дивизион в 1999 году), «Рубин» Казань, «Спартак» (Москва).

Ивановский "Текстильщик" возглавит Денис Бояринцев. Сегодня об этом будет объявлено на тренировке команды.Напомним, место главного тренера ивановского "Текстильщика" стало вакантным после того, как Вадим Евсеев объявил , что он уходит с поста для работы в ПФЛ.





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