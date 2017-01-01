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Новости

3 минуты назад

В домах на 12 ивановских улицах почти на неделю отключат горячую воду

Список адресов


По сообщению ивановской мэрии, с 09.00 11 сентября до 16.00 15 сентября будет отключено горячее водоснабжение в многоквартирных домах по следующим адресам:

ул. Андрианова, 2, 22,

ул. Батурина, 17,

ул. Генкиной, 33,

ул. Громобоя, 13, 15, 16/50, 18, 32а, 36,

ул. Демидова, 6,10, 12,

ул. Калинина, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13/15, 17, 20, 22, 22/2, 24, 48, 50, 52,

ул. Комсомольская, 5, 7, 8, 10, 19, 19а,

пр. Ленина, 23, 88, 90, 98,

ул. Международная, 1, 21,

пер. Пограничный, 11, 15/12, 26,

ул. Семенчикова 22,

ул. 9 Января, 4, 28.

Причина отключения – проведение работ Филиалом ПАО «Т Плюс».

ключевые слова: горячая вода
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