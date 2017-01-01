На трассе Иваново-Кострома перевернулся «УАЗ Патриот»

Пострадала 23-летняя автомобилистка - ФОТО





ДТП случилось 11 сентября около 07.30 на 87-м километре автодороги Иваново-Кострома. 23-летняя девушка, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», начала съезжать в кювет, не справилась, и машина опрокинулась. Автомобилистка получила травмы головы.

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Фото: УГИБДД по Ивановской области