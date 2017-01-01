Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

49 минут назад

На трассе Иваново-Кострома перевернулся «УАЗ Патриот»

Пострадала 23-летняя автомобилистка - ФОТО


ДТП случилось 11 сентября около 07.30 на 87-м километре автодороги Иваново-Кострома. 23-летняя девушка, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», начала съезжать в кювет, не справилась, и машина опрокинулась. Автомобилистка получила травмы головы.

Фото: УГИБДД по Ивановской области

ключевые слова: ДТП
  • оцените новость:
  • (0)
  • 487
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • 41 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дорога (обочина) широкая в этом месте какая,тут два варианта первый ей стало плохо,и второй ей плохо было всегда)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									жилец								
							
    • 
							
  • 29 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Есть ещё третий вариант ей было хорошо и весело, потому как не написали что она была трезва и резва.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •