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49 минут назад
На трассе Иваново-Кострома перевернулся «УАЗ Патриот»
Пострадала 23-летняя автомобилистка - ФОТО
ДТП случилось 11 сентября около 07.30 на 87-м километре автодороги Иваново-Кострома. 23-летняя девушка, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», начала съезжать в кювет, не справилась, и машина опрокинулась. Автомобилистка получила травмы головы.Фото: УГИБДД по Ивановской области
ключевые слова: ДТП
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Комментарии (2)
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- Тутошний Я41 минуту назадДорога (обочина) широкая в этом месте какая,тут два варианта первый ей стало плохо,и второй ей плохо было всегда)))
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- жилец29 минут назадЕсть ещё третий вариант ей было хорошо и весело, потому как не написали что она была трезва и резва.