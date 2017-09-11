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сегодня, 21:31
Задержан и помещён в ИВС адвокат, защищавший в суде Андрея Кабанова
Он обвиняется в присвоении 0,5 миллиона рублей, которые были переданы как взятка следователю
По информации IN, задержан и помещен в ИВС ивановский адвокат Сергей Колотухин.
Он известен своим участием в громких процессах по уголовным делам бывшего мэра Кинешмы А.Крупина, бывшего зампреда правительства А.Кабанова.
Адвокату вменяют ст.159 ч.4 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
По имеющейся в нашем распоряжении информации, его обвиняют в том, что он получил от одного из своих клиентов 500 тыс. рублей - якобы для передачи следователю. Но он никому их не передавал, а присвоил себе.
Дело, по которому работал Сергей Колотухин, касается умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в Шуе. Клиентом являлся обвиняемый по данному делу, которому было обещано за деньги изменить ряд документов следствия, включая показания потерпевших, свидетелей.
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Новость дня
сегодня, 21:31Задержан и помещён в ИВС адвокат, защищавший в суде Андрея Кабанова
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Это за то, что присвоил?
А передавал бы следователю было бы всё нормально?
Во-о-от оно как!
Поэтому договорились :-), что следак типа чист, а адвокат берет на себя 159.
Если он реально адвокат, то завтра поутру выйдет на свободу с чистой совестью.
Ну а если нет - то стоит задуматься о сумме отваленой "заинтересованными лицами" за слив Кабанова и др.