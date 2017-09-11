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Новости

сегодня, 21:31

Задержан и помещён в ИВС адвокат, защищавший в суде Андрея Кабанова

Он обвиняется в присвоении 0,5 миллиона рублей, которые были переданы как взятка следователю

По информации IN, задержан и помещен в ИВС ивановский адвокат Сергей Колотухин.
Он известен своим участием в громких процессах по уголовным делам бывшего мэра Кинешмы А.Крупина, бывшего зампреда правительства А.Кабанова.  

Адвокату вменяют ст.159 ч.4 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
По имеющейся в нашем распоряжении информации, его обвиняют в том, что он получил от одного из своих клиентов 500 тыс. рублей - якобы для передачи следователю.  Но он никому их не передавал, а присвоил себе.

Дело, по которому работал Сергей Колотухин, касается умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в Шуе. Клиентом являлся обвиняемый по данному делу, которому было обещано за деньги изменить ряд документов следствия, включая показания потерпевших, свидетелей.


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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									KMEW								
							
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  • сегодня, 21:46
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							Нет это не адвокат- это по другому называется.Ох Кабанова и Крупина  разозлили ждите новых посадок .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 42 минуты назад
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										+1
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							Мелко плавает адвокатишко - жопу видно...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Добрый злюка								
							
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  • сегодня, 21:47
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							бред...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фероянчик 2:0								
							
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  • сегодня, 21:50
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										+1
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							Следующий пошел!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Очевидное дело								
							
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  • сегодня, 21:56
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							Я не понял.
    
Это за то, что присвоил?
    
А передавал бы следователю было бы всё нормально?
    
Во-о-от оно как!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex_UUU Alex_UUU								
							
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  • 29 минут назад
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							Скорее всего взяли за жопу следака. В данном случае идут и следак и адвокат, как передавший взятку по тяжкой статье. И сидеть на зоне, а там таких не любят. Вернее любят.
    
Поэтому договорились :-), что следак типа чист, а адвокат берет на себя 159.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • 19 минут назад
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							Ну что-ж. Вот и посмотрим что за адвокат.
    
Если он реально адвокат, то завтра поутру выйдет на свободу с чистой совестью.
    
Ну а если нет - то стоит задуматься о сумме отваленой "заинтересованными лицами" за слив Кабанова и др.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Задержан и помещён в ИВС  адвокат, защищавший в суде Андрея Кабанова
				
сегодня, 21:31

				

				Задержан и помещён в ИВС  адвокат, защищавший в суде Андрея Кабанова 
								

					Он обвиняется в присвоении 0,5 миллиона рублей, которые были переданы как взятка следователю				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области в жутком ДТП погиб молодой водитель
				
сегодня, 12:51

				

				В Ивановской области в жутком ДТП погиб молодой водитель 
									
								

					
	 Трое пассажиров получили ранения – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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