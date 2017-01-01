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сегодня, 19:38

ПОСЛУШАЙТЕ! Одной рукой создаем комфортную городскую среду, а другой - вырубаем здоровые деревья

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По числу «порубочных» скандалов, постоянно вспыхивающих в разных точках Иванова, кажется, будто мы в джунглях живем. Народ еще не свыкся с мыслью о том, что в сквере у цирка проводят санитарную вырубку, а тут наша редакция получает очередной тревожный сигнал.

Неладное почуяли жители дома №29 по улице Громобоя. Эта весьма небезызвестная 13-этажка на перекрестке с Шереметевским. Сегодня утром там появились подозрительные люди с фотоаппаратами. Стали снимать деревья и заносить их в «черный список». О том, что больше дюжины здоровых крепких лип и кленов собираются пустить под топор, местные узнали еще в июле. Там готовится реконструкция проезжей части. Дорогу расширят, остановку перенесут. Это нормально. А вот создание парковочных карманов вместо зеленых насаждений возмутило до глубины души…

Получается, одной рукой создаем комфортную городскую среду, а другой - вырубаем здоровые деревья. О том, для чего это делается – в комментарии Валентины Перекрестовой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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