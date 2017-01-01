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В Иванове заместитель главврача Областной детской клинической больницы подозревается в получении взятки
В областном центре возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении заместителя главного врача Областной детской клинической больницы Елены Седых.
По данным следствия, осенью 2016 года генеральный директор коммерческой организации за оказание содействия в положительном решении вопроса об оплате работ, выполненных организацией для ОДКБ, а также за будущее общее покровительство в коммерческой деятельности в виде приоритета его организации при заключении больницей договоров на выполнение определенных видов работ, заказал 4 оконных блока, а также столешницу из ПВХ. И после изготовления организовал и оплатил их установку в квартире заместителя главного врача ОДКБ.
«Таким образом, заместитель главврача получил взятку в виде имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера общей стоимостью более 100 тысяч рублей, то есть в значительном размере», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ивановской области.
Преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области при конструктивном взаимодействии с руководством ОБУЗ ИО «ОДКБ».
В настоящее время подозреваемый освобожден от должности заместителя главного врача ОДКБ.По уголовному делу допрошены свидетели, произведены обыски, осмотр установленных окон, изъята необходимая документация.
В региональном департаменте здравоохранения так прокомментировали сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении уже бывшего заместителя главного врача ОДКБ:
«Администрация областной детской клинической больницы оказывала содействие следствию в проведение расследования.
Заместитель главного врача по административно-хозяйственной работе областного бюджетного учреждения здравоохранения Ивановской области «Областная детская клиническая больница» курировала вопросы хозяйственной и экономической деятельности учреждения, осуществляла контроль за работой отдела закупок. С 1 сентября она освобождена от должности».
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Считаем по рекламным расценкам: это максимум 50 000 руб.
Так откуда еще полтинник? Так посчитали по расценкам закупок, куда вложено 50% отката.