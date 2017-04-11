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сегодня, 16:21В Иванове мусоровоз провалился под землю
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Мусоровоз в Иванове провалился в тепловую камеру, расположенную под невидимым газоном
Новые подробности ЧП и комментарий мэрии
Как мы сообщали ранее, сегодня около 14.00 возле дома №1 на улице Серафимовича в Иванове мусоровоз провалился под землю. По словам местных жителей, там часто ремонтируют трубы теплотрассы, всё при этом перекопывая.
В мэрии о ситуации с данным ЧП нам рассказали следующее. Мусоровоз, нарушив правила дорожного движения, заехал на газон, под которым находится тепловая камера «Ивгортеплоэнерго». Грунт не выдержал тяжести автоспецтехники, и мусоровоз провалился в эту тепловую камеру. «Ивгортеплоэнерго» планирует подготовить к водителю провалившейся машины претензии и выставить ему счет за ремонтные работы на данном участке.
Впрочем, судя по фото, то место, где провалился мусоровоз, как-то сложно назвать газоном, разве что – чисто формально.
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"Газоны в городе все уничтожены, автомобильный хлам стоит на всех газонах города, а мэр посадил кустик сирени. Если еще правду пишут, что он и сквер вырубил - то сквер ему ивановцы не простят. Господин Шарыпов, Вы хоть одну автостоянку сделайте, а то пускаете пыль в глаза своими кустиками и пустыми разговорами со школьниками. Иваново - реальная автопомойка. Туристов и так нет, а те, которые приезжают говорят, что такого мусорного города они не видели. А про стройки во дворах домов я вообще молчу."