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сегодня, 18:21

Мусоровоз в Иванове провалился в тепловую камеру, расположенную под невидимым газоном

Новые подробности ЧП и комментарий мэрии


Как мы сообщали ранее, сегодня около 14.00 возле дома №1 на улице Серафимовича в Иванове мусоровоз провалился под землю. По словам местных жителей, там часто ремонтируют трубы теплотрассы, всё при этом перекопывая.

В мэрии о ситуации с данным ЧП нам рассказали следующее. Мусоровоз, нарушив правила дорожного движения, заехал на газон, под которым находится тепловая камера «Ивгортеплоэнерго». Грунт не выдержал тяжести автоспецтехники, и мусоровоз провалился в эту тепловую камеру. «Ивгортеплоэнерго» планирует подготовить к водителю провалившейся машины претензии и выставить ему счет за ремонтные работы на данном участке.

Впрочем, судя по фото, то место, где провалился мусоровоз, как-то сложно назвать газоном, разве что – чисто формально.



ключевые слова: мусоровоз тепловая камера газон ЧП
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Микола								
							
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  • сегодня, 18:33
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										+1
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							А я что говорю? Все газоны вот такие. Даже Шарыпов подтвердил!
    
"Газоны в городе все уничтожены, автомобильный хлам стоит на всех газонах города, а мэр посадил кустик сирени. Если еще правду пишут, что он и сквер вырубил - то сквер ему ивановцы не простят. Господин Шарыпов, Вы хоть одну автостоянку сделайте, а то пускаете пыль в глаза своими кустиками и пустыми разговорами со школьниками. Иваново - реальная автопомойка. Туристов и так нет, а те, которые приезжают говорят, что такого мусорного города они не видели.  А про стройки во дворах домов я вообще молчу."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 18:34
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										+1
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							Ну у нас в городе и для газона уже шикарно звучит))))Кругом один срач и помойки)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Илья Пигалкин								
							
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  • сегодня, 18:40
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										+1
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							газон - формально, зато наглядно продемонстрировано почему над коллекторами, и тепловыми камерами  парковка запрещена. Хорошо что легковые весят в разы меньше   грузовиков, а потому  не проваливаются так часто - а то вот было бы забавно если бы у прокуратуры не видящей нарушение так бы джип влип								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ватсон								
							
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  • сегодня, 18:43
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										+1
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							А мы еще каждый день слушаем этих клоунов про "развитие туризма". 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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