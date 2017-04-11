Мусоровоз в Иванове провалился в тепловую камеру, расположенную под невидимым газоном

Новые подробности ЧП и комментарий мэрии





Как мы сообщали ранее, сегодня около 14.00 возле дома №1 на улице Серафимовича в Иванове мусоровоз провалился под землю. По словам местных жителей, там часто ремонтируют трубы теплотрассы, всё при этом перекопывая.

В мэрии о ситуации с данным ЧП нам рассказали следующее. Мусоровоз, нарушив правила дорожного движения, заехал на газон, под которым находится тепловая камера «Ивгортеплоэнерго». Грунт не выдержал тяжести автоспецтехники, и мусоровоз провалился в эту тепловую камеру. «Ивгортеплоэнерго» планирует подготовить к водителю провалившейся машины претензии и выставить ему счет за ремонтные работы на данном участке.

Впрочем, судя по фото, то место, где провалился мусоровоз, как-то сложно назвать газоном, разве что – чисто формально.

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