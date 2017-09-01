В Иванове впервые пройдет Парад российского студенчества

Такого посвящения первокурсников в студенты в регионе еще не было





В предстоящую субботу, 16 сентября, в Иванове впервые пройдет Парад российского студенчества. Мероприятие, в котором примут участие все ивановские вузы, состоится на площадке перед корпусом ИГХТУ («Банка», Шереметевский проспект, 10).

Как рассказали организаторы, Парад российского студенчества – «это самое грандиозное в России «Посвящение в студенты». По своему размаху оно является уникальным, масштабным и самым значимым молодежным мероприятием, которое объединяет десятки тысяч студентов в разных городах России. Первый Парад студенчества состоялся в Москве в 2002 году.

Парад студенчества задуман для того, чтобы сплотить и сблизить студентов вузов, чтобы дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной российской студенческой семьи.

Традиционно наставления и напутствия первокурсникам дают ректоры вузов, звезды науки, культуры и спорта, общественные и политические деятели».

После торжественной части и посвящения первокурсников в студенты в рамках мероприятия будут работать интерактивные площадки:

- интернациональная станция (навстречу Всемирному фестивалю молодежи и студентов);

- научная станция;

- спортивная станция (сдача норм ГТО);

- «Студенческие пирожки по рублю» и др.

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