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45 минут назад
В Ивановской области иномарка сбила на «зебре» женщину с ребенком
Мальчик получил травмы головы
ДТП случилось 9 сентября около 12.15 на площади Ленина в Родниках. 28-летний водитель автомобиля «Грейт Уолл» сбил на нерегулируемой «зебре» двух пешеходов - 57-летнюю женщину и 11-летнего мальчика. Первая получила ушиб бедра, у ребенка – травмы головы.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв. На него составлен административный материал.
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