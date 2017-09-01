Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

45 минут назад

В Ивановской области иномарка сбила на «зебре» женщину с ребенком

Мальчик получил травмы головы


ДТП случилось 9 сентября около 12.15 на площади Ленина в Родниках. 28-летний водитель автомобиля «Грейт Уолл» сбил на нерегулируемой «зебре» двух пешеходов - 57-летнюю женщину и 11-летнего мальчика. Первая получила ушиб бедра, у ребенка – травмы головы.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв. На него составлен административный материал.



ключевые слова: ДТП пешеходы ребенок наезд
  • оцените новость:
  • (0)
  • 379
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня