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Общественная палата Ивановской области приглашает всех желающих на «Актуальный диалог»
Тема - региональные проблемы в сфере общего образования
«Актуальный диалог» - новый проект региональной Общественной палаты, призванный обеспечить взаимодействие представителей гражданского общества с органами государственной власти Ивановской области при решении проблем в различных сферах для согласования интересов заинтересованных сторон диалога.
В этот раз гостями проекта станут представители регионального Департамента образования. В рамках темы будут рассмотрены проблемы в сфере общего образования.
Вопросы по актуальным проблемам развития общего образования в регионе можно задать в ходе встречи, а также направить по электронному адресу: ivpalata@ivdvp.ru до 17 сентября (включительно) или по телефону 8-915-820-02-08 до 15 сентября (включительно). В сообщениях необходимо указать контактную информацию: ФИО, адрес, номер телефона.
Встреча участников «Актуального диалога» состоится 20 сентября в 12.00 в Институте развития образования Ивановской области по адресу: г. Иваново, улица Большая Воробьевская, дом 80 (актовый зал).
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