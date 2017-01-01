В Ивановской области директор сельхозпредприятия оштрафован за нарушение Закона РФ «О ветеринарии»





Прокуратура Пестяковского района провела на территории сельскохозяйственного предприятия ООО «Заря», расположенного в селе Нижний Ландех, проверку исполнения ветеринарного законодательства.

В результате были выявлены нарушения. Так, в частности, в хозяйстве отсутствуют емкости для сбора и дальнейшей транспортировки биологических отходов, инвентаря, оборудования, мест нахождения биологических отходов не имеется, территории ферм захламлены бытовым мусором, сточные воды вытекают на прифермерскую территорию.

В отношении директора ООО «Заря» было возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

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