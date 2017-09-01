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Новости

1 минуту назад

В Иванове впервые пройдет турнир по настольному теннису среди инвалидов по зрению


16 сентября в Доме культуры Ивановской областной организации Всероссийского общества слепых состоятся соревнования по настольному теннису среди инвалидов по зрению.

Турнир по настольному теннису для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению пройдет в областном центре впервые, ранее подобных мероприятий в нашем городе не проводилось.

Специфика соревнований заключается в том, что они должны проходить в абсолютной тишине, так как в отличие от обычных соревнований по настольному теннису, где участники ориентируются на визуальное восприятие, участники этих состязаний будут ориентироваться на свой слух.

Начало турнира - в 11.00.



ключевые слова: инвалиды по зрению настольный теннис турнир
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