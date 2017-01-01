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В Ивановской области объявлен конкурс на лучшее послание потомкам
Письмо победителя поместят в капсулу, заложат в нишу «Вечного огня» и вскроют через 50 лет
Шуйская администрация объявляет конкурс на лучшее послание потомкам. В нем могут принять участие жители Шуи и Шуйского района в возрасте от 12 лет. Конкурс проводится с 18 сентября по 20 октября 2017 года.
Для участия необходимо в срок до 20 октября направить в городской отдел образования, комитет по молодежной политике и спорту или отдел культуры соответствующие тематике конкурса работы.
Лучшие работы будут отмечены дипломами и размещены на официальном сайте Шуи, а также будут представлены на мероприятиях, посвященных 100-летию революции 2017 года.
Письмо победителя Конкурса будет помещено в капсулу, заложено в нишу стелы мемориала «Вечный огонь» и будет вскрыто через 50 лет - в 2067 году.
С Положением о конкурсе можно ознакомится здесь.
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Комментарии (3)
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- Я вам не Уточка52 минуты назадЧерез 50 лет стараниями Сами Знаете Кого и его друзей-спортстменов и виолончелистов мы превратимся в сущий Рай на Земле и никаких посланий уже не потребуется!
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- lyytr40 минут назадОбязательно в послании нужно написать ,чтобы через 50 лет не смели воровать государственные деньги, не смели вымогать взятки госслужущие, не делали откатов тому которому дана власть простыми людьми.
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- IvZ19 минут назадПослание:"Бегите..."
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