В Ивановской области объявлен конкурс на лучшее послание потомкам

Письмо победителя поместят в капсулу, заложат в нишу «Вечного огня» и вскроют через 50 лет





Шуйская администрация объявляет конкурс на лучшее послание потомкам. В нем могут принять участие жители Шуи и Шуйского района в возрасте от 12 лет. Конкурс проводится с 18 сентября по 20 октября 2017 года.

Для участия необходимо в срок до 20 октября направить в городской отдел образования, комитет по молодежной политике и спорту или отдел культуры соответствующие тематике конкурса работы.

Лучшие работы будут отмечены дипломами и размещены на официальном сайте Шуи, а также будут представлены на мероприятиях, посвященных 100-летию революции 2017 года.

Письмо победителя Конкурса будет помещено в капсулу, заложено в нишу стелы мемориала «Вечный огонь» и будет вскрыто через 50 лет - в 2067 году.

С Положением о конкурсе можно ознакомится здесь.

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