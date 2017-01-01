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Новости

сегодня, 16:45

В Ивановской области объявлен конкурс на лучшее послание потомкам

Письмо победителя поместят в капсулу, заложат в нишу «Вечного огня» и вскроют через 50 лет


Шуйская администрация объявляет конкурс на лучшее послание потомкам. В нем могут принять участие жители Шуи и Шуйского района в возрасте от 12 лет. Конкурс проводится с 18 сентября по 20 октября 2017 года.

Для участия необходимо в срок до 20 октября направить в городской отдел образования, комитет по молодежной политике и спорту или отдел культуры соответствующие тематике конкурса работы.

Лучшие работы будут отмечены дипломами и размещены на официальном сайте Шуи, а также будут представлены на мероприятиях, посвященных 100-летию революции 2017 года.

Письмо победителя Конкурса будет помещено в капсулу, заложено в нишу стелы мемориала «Вечный огонь» и будет вскрыто через 50 лет - в 2067 году.

С Положением о конкурсе можно ознакомится здесь.



ключевые слова: потомки послание конкурс
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Я вам не Уточка								
							
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  • 52 минуты назад
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							Через 50 лет стараниями Сами Знаете Кого и его друзей-спортстменов и виолончелистов мы превратимся в сущий Рай на Земле и никаких посланий уже не потребуется! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lyytr								
							
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  • 40 минут назад
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							Обязательно в послании нужно написать ,чтобы через 50 лет не смели воровать государственные деньги, не смели  вымогать взятки госслужущие, не делали откатов тому которому дана власть простыми людьми. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
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  • 19 минут назад
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							Послание:"Бегите..."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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