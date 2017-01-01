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Новости

30 минут назад

В Иванове мусоровоз провалился под землю

ФОТО


Дорожный инцидент произошел сегодня около 14.00 возле дома №1 на улице Серафимовича в областном центре. Мусоровоз провалился задними колесами под грунт, уйдя в образовавшуюся яму частью кузова.

«Коммунальная машина ехала, как обычно, за мусором к нам во двор и провалилась в теплотрассу. У нас там меняют трубы часто, раз в полгода, и все перекапывают. Вот на этом месте в теплотрассу мусорка и провалилась», - рассказал IvanovoNews очевидец произошедшего Роман. По его словам, мусоровоз до сих пор еще не вытащили.



ключевые слова: мусоровоз теплотрасса провал
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Софокл								
							
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  • 12 минут назад
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										+1
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							Кара сверху за грабительские тарифы. Вот реализация пожелания "чтоб вы провалились".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 7 минут назад
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							Бог есть! И сверху ему видно все! Нельзя воровать!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lyytr								
							
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  • 1 минуту назад
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							ВСЁ НЕ СЛАВА БОГУ .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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