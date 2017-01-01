В Иванове мусоровоз провалился под землю

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Дорожный инцидент произошел сегодня около 14.00 возле дома №1 на улице Серафимовича в областном центре. Мусоровоз провалился задними колесами под грунт, уйдя в образовавшуюся яму частью кузова.

«Коммунальная машина ехала, как обычно, за мусором к нам во двор и провалилась в теплотрассу. У нас там меняют трубы часто, раз в полгода, и все перекапывают. Вот на этом месте в теплотрассу мусорка и провалилась», - рассказал IvanovoNews очевидец произошедшего Роман. По его словам, мусоровоз до сих пор еще не вытащили.



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