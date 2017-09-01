После публикации видео на IN автохамы привлечены к ответственности

ВИДЕО





На нашем сайте IvanovoNews были опубликованы запись с видеорегистраторов с нарушениями ПДД. На одной из них зафиксировано, как водитель автомобиля «Ниссан» на регулируемом перекрестке улиц Лежневской и Воронина областного центра проехал на запрещающий сигнал светофора.

Просмотрев видеоматериал, инспекторы ГИБДД установили личность водителя. Им оказался 30-летний мужчина. В результате правонарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 12.12 ч.1 КоАП РФ - штраф составил 1000 рублей.

Также привлечен водитель автомобиля «Рено Дастер» по ст. 12.18 КоАП РФ, который на перекрестке улицы Карла Маркса и проспекта Ленина на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть справа налево. Штраф составил 1500 рублей. В данном случае факт ДТП отсутствует, так как пешеход за медицинской помощью не обращался.

поделиться ссылкой:

