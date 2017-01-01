В Иванове на площади Победы работал Пост Трезвости





Сегодня, 11 сентября, в День Трезвости на площади Победы в Иванове, возле храма в честь св. великомученика Георгия Победоносца, с 12.00 до 16.00 работал Пост Трезвости. Здесь консультировали всех желающих о трезвом образе жизни, раздавали литературу нравственного содержания.

В 15.00 в храме состоялся молебен об избавлении страждущих недугом винопития и наркомании.

А накануне, 10 сентября, обществом трезвости при Успенском Кафедральном соборе был проведен традиционный автопробег по территории региона. Его возглавил Секретарь Иваново-Вознесенской епархии иерей Георгий Витязев.

Участники автопробега на автобусе и нескольких автомобилях с флагами и транспарантами направились в Лежнево. Здесь в храме свт. Николая-Чудотворца был совершен молебен.

Оттуда автопробег двинулся в Савинский район. В с. Архиповка состоялся местный праздник в честь Дня трезвости. На площади был совершен молебен о страждущих недугом винопития, а затем в Доме Культуры состоялась практическая конференция, где М.В. Теплянский сделал доклад об истории обществ трезвости на Иваново-Вознесенской земле. Там же силами местных жителей был организован концерт, посвященный Дню Трезвости.

На обратном пути участники автопробега посетили храм Покрова Пресвятой Богородицы в с. Милюково и закончили свою программу всенощным бдением в Успенском Кафедральном соборе.

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