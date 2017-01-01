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сегодня, 15:36
На трассе Иваново-Ярославль перевернулся автомобиль: одна пассажирка погибла, вторая ранена
На момент ДТП водитель был лишен прав на управление транспортным средством
Авария произошла 10 сентября около 6 часов вечера на автодороге Иваново-Ярославль в Комсомольском районе. 27-летний водитель не справился с управлением автомобиля «Дэу Нексия», в результате чего машина перевернулась.
Одна из пассажирок, женщина 1975 года рождения, от полученных травм скончалась на месте. Вторая, 1984 года рождения, с переломом ключицы со смещением госпитализирована в Комсомольскую ЦРБ.
У водителя взята кровь на исследование. Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, молодой человек не имел права управления транспортным средством, так как ранее был лишен водительских прав ст. 264 п.1 УК РФ сроком на 35 месяцев.
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