Вынужденно изменилось расписание поезда Иваново - Санкт-Петербург





В связи с проведением ремонтно-путевых работ ряд поездов дальнего следования на санкт-петербургском направлении будут ходить по измененному расписанию и маршруту до начала октября.

Так, например, поезд № 45/46 Иваново - Санкт-Петербург, отправлением из Иванова 11 сентября - 2 октября, прибывает в Санкт-Петербург на 51 минуту позже – в 12.40 вместо 11.49. Из Санкт-Петербурга поезд отправляется 11 сентября - 3 октября в 16.56 вместо 17.15. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

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