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12 минут назад
Вынужденно изменилось расписание поезда Иваново - Санкт-Петербург
В связи с проведением ремонтно-путевых работ ряд поездов дальнего следования на санкт-петербургском направлении будут ходить по измененному расписанию и маршруту до начала октября.
Так, например, поезд № 45/46 Иваново - Санкт-Петербург, отправлением из Иванова 11 сентября - 2 октября, прибывает в Санкт-Петербург на 51 минуту позже – в 12.40 вместо 11.49. Из Санкт-Петербурга поезд отправляется 11 сентября - 3 октября в 16.56 вместо 17.15. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.
ключевые слова: поезд Санкт-Петербург расписание
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