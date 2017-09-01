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Новости

12 минут назад

Вынужденно изменилось расписание поезда Иваново - Санкт-Петербург


В связи с проведением ремонтно-путевых работ ряд поездов дальнего следования на санкт-петербургском направлении будут ходить по измененному расписанию и маршруту до начала октября.

Так, например, поезд № 45/46 Иваново - Санкт-Петербург, отправлением из Иванова 11 сентября - 2 октября, прибывает в Санкт-Петербург на 51 минуту позже – в 12.40 вместо 11.49. Из Санкт-Петербурга поезд отправляется 11 сентября - 3 октября в 16.56 вместо 17.15. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.



ключевые слова: поезд Санкт-Петербург расписание
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