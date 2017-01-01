Житель Ивановской области выбросил собутыльника с балкона, оттащил на пустырь и зарезал

Возбуждено уголовное дело об убийстве





8 сентября на пустыре недалеко от дома №3 на 1-й Тезинской улице в Вичуге было обнаружено тело 30-летнего местного жителя с 4 колото-резанными ранами в области живота и груди. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.

Было установлено, что 6 сентября четверо мужчин распивали спиртные напитки в одной из квартир дома №3. В какой-то момент между ними возник конфликт, во время которого один из гостей выбросил потерпевшего с балкона 1 этажа, оттащил на пустырь, где нанес ему 4 ножевых ранения. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый - 27-летний местный житель, ранее судимый за кражу и угрозу убийством – задержан. Он уже дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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