Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 15:01

Житель Ивановской области выбросил собутыльника с балкона, оттащил на пустырь и зарезал

Возбуждено уголовное дело об убийстве


8 сентября на пустыре недалеко от дома №3 на 1-й Тезинской улице в Вичуге было обнаружено тело 30-летнего местного жителя с 4 колото-резанными ранами в области живота и груди. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.

Было установлено, что 6 сентября четверо мужчин распивали спиртные напитки в одной из квартир дома №3. В какой-то момент между ними возник конфликт, во время которого один из гостей выбросил потерпевшего с балкона 1 этажа, оттащил на пустырь, где нанес ему 4 ножевых ранения. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый - 27-летний местный житель, ранее судимый за кражу и угрозу убийством – задержан. Он уже дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: убийство следствие
  • оцените новость:
  • (0)
  • 661
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Правильно, полицмены так и говорят: вот когда убьют-тогда и звоните! Как в анекдоте!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня