В Шуе пройдет фотофестиваль имени Ф.В. Никонова





Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М.В. Фрунзе объявляет о проведении X межрегионального фотофестиваля имени почетного гражданина Шуи, фотографа-краеведа Ф.В. Никонова.

На фотофестиваль принимаются оформленные фотографии в количестве не более трех работ одного автора (размер фотографий не менее 30х40 см) до 22 сентября по адресу: г. Шуя, ул. Малахия Белова, д. 11/13 с 10.00 до 15.00 ежедневно.

Приветствуются фотографии, посвященные экологической тематике (в рамках Года Экологии) и 100-летию революции в России.

Работы, которые пройдут отбор, будут представлены на фотофестивале. Открытие состоится 29 сентября в 16.00 музее имени Фрунзе.

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