В Ивановской области осужденный заплатит за лечение после членовредительства почти 100 тысяч рублей





В колонии строгого режима №4 (Кинешемский район) осужденный обратился в медицинскую часть учреждения с заявлением о том, что ввел себе инородное металлическое тело (кусок проволоки). Что и куда именно он ввел, не сообщается. Свои действия мужчина объяснил сильным душевным волнением.

В экстренном порядке его госпитализировали в больницу, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Всего на операцию и лечение из федерального бюджета было затрачено 95 744 рубля. Теперь по требованию прокуратуры и решению суда осужденный ИК-4 обязан возместить все эти затраты.

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