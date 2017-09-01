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Новости

36 минут назад

В Ивановской области осужденный заплатит за лечение после членовредительства почти 100 тысяч рублей


В колонии строгого режима №4 (Кинешемский район) осужденный обратился в медицинскую часть учреждения с заявлением о том, что ввел себе инородное металлическое тело (кусок проволоки). Что и куда именно он ввел, не сообщается. Свои действия мужчина объяснил сильным душевным волнением.

В экстренном порядке его госпитализировали в больницу, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Всего на операцию и лечение из федерального бюджета было затрачено 95 744 рубля. Теперь по требованию прокуратуры и решению суда осужденный ИК-4 обязан возместить все эти затраты.



ключевые слова: колония осужденный членовредительство лечение
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