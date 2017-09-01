Инициативная группа продолжает биться за возврат в Ивановскую область выборов муниципальных глав





Инициативная группа ивановцев, которая выступает за возврат выборов муниципальных глав, защищает свои интересы сразу в двух судах. В областном суде рассматривают иск к областному избиркому, который отказал в проведении соответствующего референдума. В Октябрьском районном суде есть иск к областной думе, которая постановила, что вопрос выборов в законодательстве уже урегулирован и в пересмотре не нуждается. Председатель инициативной группы Андрей Сергеев считает, что основание надумано - в отказе не указаны законодательные нормы, которыми руководствуется областная дума.

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