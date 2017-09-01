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Новости

сегодня, 14:14

Инициативная группа продолжает биться за возврат в Ивановскую область выборов муниципальных глав


Инициативная группа ивановцев, которая выступает за возврат выборов муниципальных глав, защищает свои интересы сразу в двух судах. В областном суде рассматривают иск к областному избиркому, который отказал в проведении соответствующего референдума. В Октябрьском районном суде есть иск к областной думе, которая постановила, что вопрос выборов в законодательстве уже урегулирован и в пересмотре не нуждается. Председатель инициативной группы Андрей Сергеев считает, что основание надумано - в отказе не указаны законодательные нормы, которыми руководствуется областная дума.



ключевые слова: выборы референдум суд иск
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							ВСЁ ПРАВИЛЬНО ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНОВ НЕ ЗАКОННО ЛИШИЛИ ПРАВА ВЫБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГЛАВ. В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ УЖЕ НЕ ГЛАВЫ А МЕСТНЫЕ ЦАРЬКИ И ЦАРЕВНЫ КОТОМ ПО ФИГ НА ОБРАЩЕНИЯ, НА ЖАЛОБЫ ЖИТЕЛЕЙ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ БЕЗНАКАЗАННО И ВОЛЬГОТНО ПИНАЮТ СРОК ДО ПЕНСИИ КОТОРАЯ ПО РАЗМЕРАМ В НЕСКОЛЬКО РАЗ БУДЕТ БОЛЬШЕ ЧЕМ У ПРОСТОГО РАБОЧЕГО.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							кремлю не выгодна настоящая демократия!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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