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сегодня, 14:14
Инициативная группа продолжает биться за возврат в Ивановскую область выборов муниципальных глав
Инициативная группа ивановцев, которая выступает за возврат выборов муниципальных глав, защищает свои интересы сразу в двух судах. В областном суде рассматривают иск к областному избиркому, который отказал в проведении соответствующего референдума. В Октябрьском районном суде есть иск к областной думе, которая постановила, что вопрос выборов в законодательстве уже урегулирован и в пересмотре не нуждается. Председатель инициативной группы Андрей Сергеев считает, что основание надумано - в отказе не указаны законодательные нормы, которыми руководствуется областная дума.
ключевые слова: выборы референдум суд иск
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Комментарии (2)
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- lyytrсегодня, 15:11ВСЁ ПРАВИЛЬНО ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНОВ НЕ ЗАКОННО ЛИШИЛИ ПРАВА ВЫБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГЛАВ. В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ УЖЕ НЕ ГЛАВЫ А МЕСТНЫЕ ЦАРЬКИ И ЦАРЕВНЫ КОТОМ ПО ФИГ НА ОБРАЩЕНИЯ, НА ЖАЛОБЫ ЖИТЕЛЕЙ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ БЕЗНАКАЗАННО И ВОЛЬГОТНО ПИНАЮТ СРОК ДО ПЕНСИИ КОТОРАЯ ПО РАЗМЕРАМ В НЕСКОЛЬКО РАЗ БУДЕТ БОЛЬШЕ ЧЕМ У ПРОСТОГО РАБОЧЕГО.
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- макссссегодня, 15:34кремлю не выгодна настоящая демократия!
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