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сегодня, 14:09
В этом году клещи в Ивановской области активнее, чем в прошлом
По данным Роспотребнадзора, в 2017 году с начала сезона по поводу укусов клещей в медицинские организации региона обратились 3216 человек. Это выше на 1,6% аналогичного периода прошлого года (3165 обращений). Из общего количества пострадавших - 817 детей, что выше уровня обращаемости за аналогичный период прошлого года на 10,5% (739 детей).
С 31 августа по 6 сентября было зарегистрировано 5 обращений взрослых в ЛПУ по поводу укусов клещами. На 3 обращения меньше, чем на предыдущей неделе.
За неделю в лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 8 клещей, все сняты с ивановцев. Возбудителей клещевых инфекций не обнаружено.
ключевые слова: клещи
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