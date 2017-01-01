В Ивановской области прошла акция Всероссийского движения «Сделаем!»

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9 сентября прошел день всероссийской уборки «Сделаем!». Это часть всемирной кампании «Let’s do it!», общественного движения, история которого началась в 2007 году. Тогда за один день Эстония силами добровольцев была очищена от мусора. Это событие породило мировое движение, цель которого не просто убрать мусор на планете, а изменить отношение людей к поддержанию чистоты окружающей среды.

Иваново не осталось в стороне. С 2012 года в областном центре проходят акции «Сделаем!» В этом году волонтеры решили очистить лесной массив в районе 5-й Коляновской улицы. Акцию поддержала Ивановская районная администрация, работники которой пришли на уборку рано утром.

Всего в субботнике «Let’s do it! / Сделаем-2017» приняли участие около 50 человек.

«Если хотя бы несколько человек, узнав об этой акции, и тем более, приняв в ней участие, решат для себя, что они никогда больше не выбросят мусор в неположенном месте и будут придерживаться этого правила, это уже будет победой!» - уверены организаторы.

Следующая акция Всероссийского движения «Сделаем!» запланирована на 15 сентября. Подробности можно узнать здесь.

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